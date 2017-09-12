光寶︰台灣電動車進度落後 政策誘因應提高

2017-09-12

〔記者羅倩宜／台北報導〕光寶與BMW合作的電動車充電器，昨在WCIT世界資訊大會亮相。總執行長陳廣中表示，「藉此機會向來台出席WCIT的各國人士，展示台灣在綠能產業的能力。」他強調，電動車在全球剛起步，各國都在大力推廣，但台灣進度明顯落後，政府應提供更高政策誘因。

光寶表示，全球電動車截至去年約達225萬輛，以中國最多，台灣市場成長相當有限。「電動車普及，最關鍵的就是充電基礎建設。」陳廣中表示，有些國家以政策支持，例如歐美力推Tesla，在路邊和停車場設有充電樁；而缺乏政策支持的地區，則可選用光寶的充電器，放在家裡或公司行號使用。

光寶發表的兩款充電器，其中一款Intelligent Charger，體積只有28╳19公分，目前須在定點使用，未來將可放在車上帶著走，就像手機充電線一樣，處處可插電。甚至不久的將來，在3C產品店可輕易買到這種攜帶式的汽車充電器。

目前光寶的汽車充電器鎖定高品質的歐美地區；中國市場雖大，但生意不好做。「中國努力培養自己的電動車生態系，充電器品質雖未到位但已堪用，我們做得太高端，對他們而言價格太貴。」另外，陳廣中表示，就像日本當年抵制歐美汽車進口，中國也會利用一些非關稅障礙，阻止外國電動車相關供應商進入市場。

光寶認為，台灣廠商已有能力開發高品質的汽車充電設備，沒有理由只能賣到海外市場使用，也應在台灣推廣，而且優點很多。首先是城市的溫度和空氣品質獲得改善，「因汽機車排出來的都是熱量。」能源效率也更高，「電動車的效率比內燃機高很多；台灣的能源大多靠進口，走電動車的方向比較好。」