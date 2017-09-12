台灣缺電，若全台300-400萬個家庭裝上智慧電表，省下的電力，就是一個核能發電，根本不用蓋核四廠，台灣也不會有斷電、缺電的問題。
政府政策白皮書上早就規劃有智慧電網，但推動速度太慢了。新技術的應用，從啟動到導入的速度，台灣很慢，主要是經濟盤算到投資回報上，政府有不同的思維。就智慧電表而言，政府初期雖然可能要補貼裝機費用，或是連網的費用，但是整體推動後，潛在的經濟效益很大。
透過智慧電表，用戶可以立即看到自己電力使用狀況，假如有300-400萬戶使用智慧電表，家庭成員可以立即發現，夏天尖峰時刻每度電價是離峰時刻的幾倍後，一定會控制電量使用，若一個家庭在尖峰時刻減少0.5千瓦的用量，就相當於一個核四的電廠。
台灣在垃圾袋收費、垃圾分類上，都可以做得很確實，若推動智慧電表，相信在家庭主婦的積極督導下，省下的電費會很可觀，就算建置費用全由政府負擔，花費也比蓋一個核四廠便宜許多。
另外，韓國不缺電，但是韓國利用NB-IoT的技術，全力推動「智慧三表」（水、電、瓦斯表），主要是韓國在整體產業政策的企圖心相當旺盛，希望透過政府主導、國內大量應用，讓物聯網產業領先全球，進而將產業外銷。
我們是全球少數擁有電信、電力公司股權的政府，為何不能將這些整合在一起？台灣在物聯網的實踐上，真的很慢，對此真的滿遺憾。
（中磊總經理王煒口述，記者王憶紅整理）