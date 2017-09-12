光纖、物聯網設備滿單 中磊Q3營收挑戰百億

2017-09-12

〔記者王憶紅／台北報導〕受惠光纖大量出貨，中磊（5388）總經理王煒表示，「目前訂單很滿」，對第3季相當樂觀。法人則指出，中磊8月營收35.43億元，創下31個月新高，9月營收可望再創高峰，第3季營收挑戰百億元。

王煒說，因中國積極布建光纖到戶，中磊GPON光纖設備9月出貨可望達160~170萬套，力道相當強勁，主要是中國移動今年預計布點3000萬光纖到戶，明年布點更上看6000萬，在中國、歐洲大力推動下，預計2020年時，全球光纖到局端高達4-5億個。

另外，中磊瞄準物聯網IoT商機，積極布局LPWAN（低功耗廣域網路），王煒說，看好LPWAN的NB-IoT，以及CAT-M1（機器類型通信）技術，預期中磊明年相關產品可望出貨千萬套，到2020年可望佔中磊營收10-15%。

王煒說，LPWAN技術已經成熟，2017年在物聯網IoT應用將有關鍵性突破，未來2-3年更會巨量爆發，其中，NB-IoT主要發展區域在歐洲、中國、韓國，CAT-M1則以北美為主，其中中磊已透過系統商打進兩個電信商。

王煒表示，NB-IoT價格已降到10美元以下的甜蜜點，中磊預計NB-IoT第4季出貨量就有數十萬套，主要出貨中國、韓國，CAT-M1則預計明年2、3季出貨，預計明年合計出貨量上看千萬套，2020年營收占比可達10-15%。