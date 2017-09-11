進口包裹免稅緊縮 製造業貨樣受波及

2017-09-11

〔記者吳佳蓉／台北報導〕財政部七月起取消頻繁進口者免稅資格。民進黨立委施義芳表示，新制本意在解決個人海外購物盛行造成的稅基流失或不公平競爭，結果卻波及大量「貨樣」進口，衝擊製造業製程延宕。經接獲反映，關務署表示，已趕發解釋令，放寬「貨樣」可不受上述新制限制。

業者反彈 關務署︰新制排除「貨樣」

施義芳解釋，所謂「貨樣」是業者與國外廠商間，用以確認生產規格的實物樣品，通常每製造一部分零件就需要透過「貨樣」確認一次；雖然也可走一般報單管道（享價值一．二萬元以下免稅）通關，但為求便利、快速，實務上多是採三千元以下免稅貨物走的簡易申報管道。

他表示，近期接獲多位製造業業者反映，七月起，因取消頻繁進口者免稅資格新制上路，凡半年內進口免稅包裹次數逾六次者，第七次就要課稅，導致年報單總量逾四百萬份的「貨樣」受衝擊。業者對「貨樣」需求大，進口次數相當頻繁，隨便就會逾「半年六次」頻率。

一旦被視為應稅包裹，為補足資料，如出示文件證明為「貨樣」或證明其價值，就得花上一、兩天，碰上例假日，影響製程天數更長，嚴重影響生產效率。

施義芳批評，「貨樣」多是不具商業價值的零組件，價值經常才十多元，不像淘寶商品，不應是課稅標的；且依照關稅法，貨樣本來就可免稅；關務署應儘快修正相關法規，讓走簡易申報管道的「貨樣」報單，能儘速恢復快速通關及免稅資格，以免拖累整體製造業產能。

對此，關務署官員表示，經業者反映後，就著手開始檢討改善，日前已趕發解釋令，放寬從九月七日起，企業進口整份完稅價格在三千元以下的「貨樣」報單，可不受頻繁進口規定限制，以保持「貨樣」通關時效性。