統一超商外島鮮食漲1成 金門人嗆抵制

2017-09-11

〔記者楊雅民／台北報導〕統一超商位於金門、馬祖、綠島、蘭嶼及澎湖七美等外島和離島門市，自八月二十八日起便當、飯糰、涼麵、燴飯等五十多個鮮食品項，商品零售價依原價加價一成，同樣商品比台灣本島硬是貴一成，部份金門人怒嗆「金門人不是潘仔，發動抵制漲價商品」。

原價每個二十三元的肉鬆飯糰，漲價後變二十六元；原價每個四十五元的麻醬涼麵，漲價後變五十元；台灣本島每個賣七十五元的經典奮起湖便當，漲價後變八十三元；最貴的豪邁大雞排便當原價每個八十九元，漲價後直逼百元大關，達九十八元。

統一超商︰物流成本比本島高4倍

統一超商表示，這次外島和離島門市調價的商品是鮮度高、保存期限短，或是得依靠多家物流配送廠商，以空運等複雜的物流配送方式配送到店的商品，商品售價會加入統一超商。

外島和離島物流成本平均較本島高出四倍，統一超商總部每年需投入上億元的物流費用，但外島每年物流配送虧損金額仍超過三千萬元。

澎湖和小琉球二十多間門市這次並未調整售價，主要是因為交通相對方便，往返船隻班次較多，大部分產品以海運方式運送，雖然物流仍是處於虧損配送，總公司還是先行吸收。

消費者︰離島商品免5％營業稅

部份金門人則認為統一超商漲價理由不合理，據悉外島加盟主每個月要幫忙分攤兩至三萬元的航空運費，進貨成本也較台灣本島高出五至六％，怒嗆統一超商「只算物流虧損，怎不算賺了多少錢」？「金門、馬祖人不是次等公民，憑什麼貴十％」；而且離島商品免收五％營業稅，「7-ELEVEN在金門、馬祖賣的所有商品皆為含稅價，已經有賺了」，揚言發動抵制漲價商品，爭一個公平。