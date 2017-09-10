比特幣在中國 大起大落

2017-09-10

人民幣交易一度衝到98％ 現減至3成

〔編譯王惠慧／綜合報導〕自二○一三年以來，中國政府就感受到比特幣存在巨大風險，二○一六年下半年，人民幣交易占全球比特幣交易甚至衝到九十八％，比特幣價格更屢創新高。不過，自今年一月開始，中國政府不斷警告比特幣用於海外洗錢等用途，祭出大量規範遏止資金外流，並屢次約見比特幣交易平台負責人，人民幣交易占全球比特幣交易量大減至三成，比特幣在中國可說是「大起大落」。

今年上半年，受日、韓買氣推動，比特幣價格飆漲，五月比特幣價格比黃金還高。根據bitcoinity數據，二○一六年比特幣在中國上漲一四五％，二○一六年下半年人民幣交易甚至占全球比特幣交易量九十八％。

今年以來，中國以防制洗錢為由祭出大量監管動作，人民幣的比特幣交易量已經減少；上週又將ＩＣＯ（首次代幣發行）定位為「非法金融活動」，禁止新的ＩＣＯ；近日又傳出中國擬關閉虛擬貨幣的交易平台。

根據中國官方發布「七月份國內比特幣交易情況監測報告」，中國七月比特幣交易成交額三○一．七億人民幣，較六月減少十一．六％，占全球交易量三成左右，已較去年大幅減少。香港比特幣協會主席Leonhard Weese指出，人民幣交易占比特幣交易比率已不像過去那麼高，但中國市場仍對比特幣影響很大。

《紐約時報》去年報導，比特幣原本希望成為「無國界貨幣」，但中國透過掌握大量算力，投資散布在中國各地的礦場來掌控權力；許多中國人從單純的交易者，變成挖礦者，最後在中國各地成立資料中心。

由於「挖礦」需要進行大量電腦計算，這些資料中心擺滿伺服器和散熱電扇，因耗電量龐大，須仰賴廉價能源，常設在廢棄的火力發電廠或水壩附近。有些小型礦工則會加入大型礦場形成礦池，運營礦池使他們有權利對比特幣軟體變更進行投票，礦池越大、投票權越大。

儘管人民幣交易量占比已大減，中國礦工對比特幣的擴容走向仍有很大影響力。今年七月，為改善比特幣交易塞車問題，比特幣先啟動了「隔離見證2x」（SegWit2x）的提案，但以中國礦工為主的陣營不滿上述改進方案，發起硬分叉（hard fork），導致比特幣一分為二。