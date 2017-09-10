高通討權利金 4台廠可停付

2017-09-10

向蘋果供應商提出禁制令 遭美法院駁回

〔編譯王惠慧／綜合報導〕高通（Qualcomm）先前提出限制蘋果供應商的禁制令，遭美國聯邦法院駁回，台灣四家iPhone及iPad組裝廠，包括鴻海、緯創、仁寶及和碩，可以繼續扣留專利許可費，高通與蘋果的專利戰火將持續延燒。

今年初，蘋果在美國對高通提出告訴，指控高通濫用市場獨占地位，對晶片索取過高權利金，並拒絕向蘋果退還承諾的十多億美元；蘋果四月決定，停止向代工製造商支付給高通的專利技術授權費用，直到法院判決出爐。蘋果後來在英國、中國、日本及台灣等幾個海外市場提訴。

今年五月，高通向美國法院提出禁制令，把蘋果供應商鴻海、緯創、仁寶及和碩拖下水，要求四家台廠在高通與蘋果訴訟期間，繼續支付高通權利金。台廠隨後在美國對高通提起反訴。

對於上述判決結果，智財權專家穆勒（Florian Mueller）並不意外，他表示，高通很難提出有效論據，證明若供應商持續扣留專利許可費，會造成高通長期損害。

蘋果對此判決表示滿意，指「高通必須建立起自身技術的公平價格，並在法庭上為它的商業行為辯護」。高通則對此判決感到失望，高通發言人說：「雖然我們對今日的裁決失望，但同時也發現申請動議的程序障礙很高。」

高通幾乎對全球販售的智慧型手機都收取專利費，因高通手中握有3G和4G標準的專利。不過，幾乎所有高通客戶和競爭者都認為，高通收取的專利費過高；蘋果更認為，此舉能讓高通在與其無關的技術上獲利，例如蘋果手機iPhone的指紋辨識系統Touch ID。分析師估計，高通向蘋果供應商收取每支iPhone十美元的專利費。