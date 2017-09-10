新南向跨境電商 2020出口額衝千億

2017-09-10

〔記者廖千瑩／台北報導〕商業發展研究院長謝龍發昨表示，政府推動新南向政策，跨境電商持續有進展，預估今年的電商出口交易可達四五一億元，高於去年的三五一億元，目標是二○二○年達到一千億元。

謝龍發表示，近幾年台灣在跨境電商發展加緊腳步，馬來西亞對台灣商品一直有高度興趣。馬國雪蘭莪州高級行政議員鄧章欽也指出，台灣商品非常棒，中國商品品質較差、沒有台灣好，但是中國阿里巴巴年底要跟馬國合作設數位自貿區，所以台灣前進馬國的速度務必要快。

經濟部商業司舉辦的台灣日論壇及媒合會，七日在馬來西亞吉隆坡登場，商發院擔任執行單位。謝龍發指出，行政院的新南向政策及數位國家計畫，都支持電商產業跟網路產業國際化，因此這幾年全力衝刺跨境電商。他說，商發院規劃在星、馬、泰、印、菲、越等國舉辦媒合會，這次就有二十五家台灣電商來馬國參與媒合。

謝龍發話鋒一轉，相較阿里巴巴以一條龍方式進入馬國，「我們也沒在怕」，台灣有台灣的優勢，畢竟台灣的商品太棒了，還可藉由華僑力量幫忙把台灣產品推銷，現在政府積極推動新南向，必須找重點突破，電商就是一個突破點。

商發院商業科技應用研究所副所長戴凡真則認為，產品只是電商服務競爭力的一環，還要掌握電商通路；目前跨境電商規劃中，主要針對東南亞，因為中國市場幾乎不開放，只顧著扶植自己企業，養大後再去占別的國家便宜、侵略別的市場，非常不公平。