6都1縣前進華府 突破台灣外交困境

2017-09-10

〔記者陳梅英／台北報導〕台灣六都一縣前往美國華盛頓參加「全球城市團隊挑戰博覽會」（ＧＣＴＣ），獲得美方重視，桃園市副市長王明德與台南市副市長張政源並參與圓桌會議，與美國聯邦官員、地方首長交流。張政源表示，台灣在中國圍堵下外交處境困難，我們應該多利用這樣的機會走出去，進行實質的城市交流。

這次六都一縣應美國在台協會（ＡＩＴ）邀請，以「台灣隊」名義前往參展，在參展識別證上，參觀者頭銜直接冠名「台灣國發會，亞洲矽谷執行中心」，是過去相當少見的待遇。

亞矽執行中心人資長蔡志宏表示，並未對ＡＩＴ提出此要求，完全是ＡＩＴ主動安排，台灣展位被安排在展覽的正中心，參訪行程一路上都有美國商務部官員陪同，從許多小細節都可感受到美方對台灣的重視。

「台灣隊」參展 獲邀圓桌會議

此外，這次台灣參展城市不少是ＡＩＴ主動邀請，相較於去年廣邀歐洲城市，今年參展以美國城市為主，外國城市以亞洲國家為主，包括台灣、日本、韓國與新加坡，唯獨不見中國城市與廠商，顯然ＧＣＴＣ並非一般純粹商業展，美方有策略性地邀請友好城市參加，其用意留給外界很大想像空間。

張政源指出，美國幅員廣大，地方城市遇到問題只能向州政府反映，像這種圓桌會議可直接與聯邦官員對話，對地方城市是相當難得的機會，何況是國外參展城市；而這次參與圓桌會議的外國城市，只有台灣及日本。

張政源表示，台灣外交處境艱難，應該多以城市進行交流，台灣有軟實力，各國都很重視；這次六都一縣前往華府，給足了ＡＩＴ及當地經濟代表處面子，他也把握機會向美國城市發出邀請，希望明年三月來台參加智慧城市展，也獲得了正面回應。

這次參展城市，台北市詢問度相當高，不僅吸引美國廠商，還有不少韓國官員前來諮詢。北市府去年與中研院資科所、訊舟合作的「空氣盒子」計畫，是全台第一個智慧城市空污監測計畫，目前不只遍布全台，也輸出至韓國、東南亞等。