國有地設太陽能 外資低價搶標 國內業者憂心

2017-09-10

〔記者黃佩君／台北報導〕地面型太陽能具規模效益，業界看好為未來設置主力，「太陽光電兩年計畫」明訂二○二五年設置二十GW（二千萬瓩），地面型將占十七GW（一七○○萬瓩）。不過，地面型太陽光電有土地整合不易問題，較無此爭議的國有地費率採競標制，業者預估，未來具競爭力的外資可能大軍壓境，國內業者需嚴陣以待。

還有一千多公頃要釋出

嘉義鹽灘地標案，速力祭出二．六元的破盤價引發關注。除了嘉義標案，政府盤點一一五三公頃鹽灘地，後續將有一千多公頃釋出，外資是否再低價搶標，成為國內業者關注焦點。

業者表示，地面型太陽光電多有土地整合不易問題，往往一個案場須整合數十個產權，曠日廢時，而農地又會遇到農用的問題；因此，對於有意開發大型地面太陽能的業者，國有地是不可多得的機會，目前政府盤點的鹽灘地或日後可能開放的高速公路、高鐵兩側土地等，都是業者摩拳擦掌的項目。

不過，這次速力提出的超低價，使不少國內業者夢碎，擔心以後難以競爭，國有地場址可能都將面臨外資大軍壓境。業者並表示，此案凸顯國有地競標制度仍不夠透明化，導致不同業者對該場址的成本估計（如饋線設置方法、鹽害風險等）都相當不同，未提出低價的業者自認評估較周全，對速力未來設置及營運「繼續嚴密觀察學習」。

至於鹽灘地開出超低價是否影響太陽光電生態？經濟部能源局表示，這是第一個案場，外界可當做一個重要的示範，尊重業者的財務規劃與評估。另，對於廠商履約情形，能源局表示，在招標規範中就設計明確管考機制，將在不同時間點檢視規劃及興建過程，確保業者履約。

速力為亞洲最大再生能源投資商新加坡Equis集團旗下的太陽能公司。這次標得嘉義鹽灘地後，Equis表示，在台除了一○○MW（十萬瓩）的太陽能發電裝置在建及開發，更有五八一MW（五十八．一萬瓩）的太陽能及風力專案開發中，預計五年內開始營運。Equis去年也與彰化簽署備忘錄，預計投資一五○億元。