太電案才定讞 副董早潛逃海外

2017-09-09

〔記者謝君臨、錢利忠、項程鎮／台北報導〕 太平洋電線電纜公司遭掏空二百億元案，最高法院八月底審結，包括太電前副總兼財務長胡洪九、前董事長孫道存、副董事長繆竹怡等人，分別被判刑三年至十四年六月不等；然而，法院審理期間，竟未對繆竹怡限制出境，以致繆在判決確定前已買機票「合法」搭機離境。

針對繆竹怡是否已潛逃海外，負責發監執行的台北地檢署昨不證實，僅表示該確保執行的被告都有確保，也有指派檢察事務官通知，但被告若是在檢方被通知啟動防逃機制之前就已先行離境，檢方也無能為力。

院檢︰當時無逃亡之虞 未限制出境

據指出，繆可能是在去年三月底高等法院宣判有罪後就持護照出境。高院行政庭長周盈文昨晚表示，繆在高院審理期間都準時出庭，檢方未對繆聲請強制處分，合議庭也沒對繆限制出境，院檢當初都認為繆沒有逃亡之虞。

繆竹怡在宣判有罪後即搭機出國

繆竹怡自一九九一年七月至一九九二年九月間，擔任太電副董事長兼總經理，負責公司業務決策及財務、人事等事務監督工作，卻利用他掌控的私人企業與公司進行虛偽交易，虛灌營收，損及公司利益，一審被依背信罪判刑六年，二審改判四年四月，今年八月卅一日最高法院駁回繆上訴定讞。

之後，最高法院通知最高檢察署啟動防逃機制，北檢請檢察事務官聯繫被告，並監控胡、孫等人行蹤，但繆行蹤成謎，直至調閱出入境紀錄，才知他早在法院審理期間就搭機出國。

檢方二○○四年起訴太電遭掏空案，歷審皆認定胡洪九未經董事會同意並違反政府禁令，在中、港等地成立太豐行等多家子公司，進行「假買賣、真掏空」；而孫道存配合隱瞞董事會、草率簽署文件，使胡順利掏空太電資產。