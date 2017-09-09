改採OLED i8供貨恐短缺

2017-09-09

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕蘋果下週二將發表iPhone8，但《華爾街日報》報導，iPhone8在初期製造過程遭遇採用新螢幕OLED（有機發光二極體）生產的技術問題，可能導致在開放顧客預訂後的一段時期供應短缺以及出貨延後的情形。

報導指出，上述生產問題導致iPhone8的製造時程延遲了約一個月左右，為蘋果代工組裝iPhone的富士康中國鄭州廠已加速趕工，對為生產線帶進新人的員工加發獎金。不過，蘋果與鴻海不願回應。

報導指出，iPhone8初期製造的生產問題，源於蘋果決定採用OLED螢幕，同時捨棄有指紋感測器的實體Home鍵，試圖在面板內嵌Touch ID指紋辨識功能，後來證明有困難；隨著上市期限迫近，蘋果最終決定放棄Touch ID，讓用戶可選擇傳統的密碼或新的人臉辨識功能來解鎖。

面板模組製造過程更繁複 增加風險

消息人士表示，蘋果和供應商也在製造OLED時發生問題，該面板模組由三星電子旗下子公司在越南製造；但不同於三星智慧手機採用顯示器和觸控螢幕整合的OLED，iPhone8使用面板模組是觸控螢幕在顯示器外，製造過程需要「更多步驟、更多黏合和保護膜層」，增加生產出錯的風險。對此，負責越南廠供應OLED的三星顯示器不願回應。

歷次新機上市 都面臨供應短缺問題

報導指出，二○○八年以來，歷次蘋果新iPhone上市，通常都面臨供應短缺問題，上次是發生在二○一四年iPhone較大改款時，鴻海旗下代工廠也出現生產率較低情況，同樣也是面板製造問題；不過，預計將在九月二十二日開始發售的iPhone8，若銷售初期後仍有供應短缺問題，市場可能降低對其在年底購物旺季的銷售預期。

科技網站TechCrunch指出，搭載OLED的iPhone8，可能無法和搭載LCD（液晶顯示器）的iPhone7s、iPhone7s Plus同時出貨；iPhone7s系列可望如期於九月出貨。