i8拉貨效應 出口艷陽天

2017-09-09

8月出口年增12.7％ 連11紅

〔記者盧冠誠／台北報導〕蘋果新手機iPhone8等即將上市，在新機拉貨效應帶動下，八月出口值二七七．七億美元，創下三年新高，也是歷年單月第六高；八月出口年增率十二．七％，已連續十一個月正成長，為近六年最長成長期。

電子零組件及機械出口 同創新高

財政部統計處長蔡美娜以「艷陽天」形容出口，她說，受惠於電子零組件及機械出口「雙引擎」同創歷年單月新高，八月出口表現可圈可點；其中，電子零組件中的積體電路出口八十三．六億美元，創下歷年新高紀錄。

蔡美娜指出，若從與蘋果供應鏈相關的台積電營收來看，研判應該是蘋果新手機的拉貨效應；主計總處日前上修第三季出口展望，「之後應該還有再上調空間」，估計第三季出口年增率應該會超過一成，連續四季兩位數成長，這是二○一一年以來的盛況。

八月對主要地區出口均成長，其中，對中國與香港、東協維持兩位數增幅；前八月對東協出口年增十五．三％，僅次於中國與香港的十五．八％。

累計今年前一至八月出口二○二五．九億美元，年增十二．五％；進口一六八六．九億美元，年增十三．八％。出、進口相抵，前八月貿易出超三三九億美元。

蔡美娜表示，由於去年九月有颱風，部分出口遞延到下個月，在基期較低的情況下，九月出口應可維持雙位數成長。

「今年出超規模會首度突破五○○億美元！」蔡美娜說，因為出口大幅增溫帶動的出超創新高，可以正面解讀，加上歐美年底採購旺季，有利於挹注我國出口動能，全年出口可望呈現逐季走高態勢，並創近六年最大增幅。