昭輝炒股案 傳喚負責人等21人

2017-09-08

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國內知名汽車零件製造商昭輝（1339），58歲的負責人林詩芸及57歲董事兼總經理林宜宏夫妻，被查出涉嫌夥同作手炒作公司股票，桃園檢調昨多路搜索，並傳喚林詩芸及林宜宏等21人到案偵訊中。

昭輝公司昨天指出，將全力配合調查，調查程序對公司營運並無影響；昭輝昨天股價震盪，早盤曾拉高到漲停57.3元，盤中翻黑下殺，最後以46.9元跌停作收。

檢調調查，林女與林男於2014年7月至12月間為了拉抬昭輝公司股價，涉嫌夥同38歲陳姓男子、36歲張姓女子、50歲彭姓男子、35歲王姓女子等「作手」，利用人頭帳戶買賣炒作股票，以連續高價買入、相對成交等方式拉高股價、製造市場交易熱絡假象，過程中或以反向低價釋出部份股票，吸引投資人進場跟單，股價從期初每股87元漲到112元，漲幅達28.73%，背離同類股同期間跌幅12.88%，初估價差金額高達4531萬餘元。

檢調調查，2015年9月間，昭輝董事會決議買回庫藏股，林女等人為了能以低價買回公司股票，又與陳男等人共謀，預先從8月到10月間，連續以低價賣出、相對成交等方式壓低股價，從期初每股85元跌至每股54.5元，期間跌幅達35.88%，背離同類股同期間漲幅22.85%，昭輝10月公告買回的庫藏股達發行總額2%，估計買回的庫藏股每股均價為52.41元。