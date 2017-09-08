台灣大獲評全球電信業第二名

2017-09-08

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣大哥大（3045）企業社會責任CSR（Corporate Social Responsibility）表現再創佳績。2017道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices，DJSI）評選結果昨日出爐，台灣大不僅連續6年榮獲DJSI肯定，今年更首度入選最高等級「DJSI世界指數」（DJSI World），並勇奪全球電信業者第二名。

台灣大總經理鄭俊卿表示，道瓊永續指數每年針對全球主要上市公司的公司治理、環境永續、社會責任三大績效進行評估，是全球投資人選擇投資標的重要參考。

鄭俊卿說，台灣大今年第6度入選DJSI，更打破紀錄站上「DJSI世界指數」行列，以總成績90的高分，登上全球電信業第二名，代表台灣大在企業社會責任的表現，已達到國際級標竿企業的水準。

鄭俊卿指出，今年台灣大在DJSI的26項評比中，總共有16項評比超越DJSI世界指數平均分數，更有多達11項評比獲得滿分肯定，顯見公司致力CSR成效備受國際肯定。

台灣大去年成為台灣第一家、亞洲第三家加入全球ICT產業永續倡議組織GeSI （Global e-Sustainability Initiative） 的企業，今年8月台灣大更從全球各大ICT企業中脫穎而出，與AT&T、Deutsche TeleKom、Samsung、Telstra、Verizon、ETNO、Swisscom等7家國際級企業，一同由GeSI全體會員票選為本屆新任理事會成員，這是首次有亞洲企業會員進入GeSI理事會；台灣大也爭取到今年12月4日到6日的GeSI年會在台北舉行，並將世界頂尖企業的永續發展觀念和精神帶來台灣分享。

鄭俊卿說，未來台灣大將持續與國際接軌，承擔更大的責任並積極展現、培養國際領導力，帶動更多供應商與利害關係人，朝聯合國永續發展所設定的目標邁進。