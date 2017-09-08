智慧顯示與觸控展 342家爭鳴

2017-09-08

〔記者陳梅英／台北報導〕一年一度Touch Taiwan智慧顯示與觸控展將於20日登場，除台灣面板廠友達、群創、華映、元太以及觸控廠GIS-KY業成將展出最新顯示技術外，今年首度參展廠商高達120家，包括Panasonic、住友化學、明基材料及台灣真空學會等，總參展家數達342家，攤位數978，規模較2016年成長12%，是全球最具影響力的顯示器展。

Touch Taiwan今年已邁入第6屆，當初因主辦單位之間理念不合，Touch Taiwan由業者自己組成的台灣顯示器聯合總會（TDUA）單獨辦展，與原光電協進會（PIDA）越走越遠，不過，一個台灣不需要兩個顯示器展，6年後，在光電協進會主動遞出橄欖枝下，雙方昨日簽約，明年起Touch Display與OPTO Display兩項台灣重要顯示器展將同檔期、同展館、同期間舉行，將讓台灣顯示器展陣容更加龐大，展出內容更豐富，並且更具國際曝光度。

Touch Display今年有許多亮點，除了參展廠商創新高外，新增的「光電應用主題專區」將展出藍寶石加工、OLED應用、3D曲面玻璃、光電核心技術材料與應用等；更聚焦「新型顯示技術」整合相關應用領域，展示最新技術及應用。

舉辦逾百場國際商談

今年的兩項國際論壇，包括「2017跨域產業精英論壇」與「2017國際Micro LED」邀請的演講者陣容也相當有看頭，有目前在韓國大學任教的三星前副總裁Jun Souk，還有Google、Merck、JDI高階主管，在MicroLED上，更集合當前產、學、研各領域高手。為促進顯示器產業跨區交流，今年並將擴大舉辦國際商談媒合會，主要以台、日、中為主，預計會有超過100場次對談。