新漢推7軸機器人 明年業務倍增

2017-09-08

〔記者卓怡君／台北報導〕工業電腦新漢（8234）攜手美商恩納基（Energid）推出最新高階7軸機器人，為全球第3家推出7軸機器人的廠商。新漢董事長林茂昌表示，目前全球機器人控制器廠商以日本與歐洲為主，新漢具備控制器與軟體關鍵核心技術，7軸機器人產品預計年底出貨，未來出貨有千台以上規模，明年新漢的機器人業務將有倍數成長。

全球第3家 年底出貨

根據國際機器人協會預估，未來2年全球工業機器人年增率達15%，Bloomberg則預估，2017年工業機器人營收有機會達到550億美元，林茂昌指出，目前全球機器人控制器主要廠商，以日本與歐洲廠商為主，新漢為少數具有控制器技術能力的台廠，新漢7軸機器人透過EtherCAT開放式軟體架構，搭配公司自有的ARC軟體以及Energid的即時機器人控制軟體，可讓機器人在運動上的控制更為安全精準，此次結合台美技術，快速卡位高階機器人市場。

林茂昌指出，旗下教學機器人已與台灣多間大學合作，並陸續前進中國、東南亞、美國等地學校，目前單月出貨約50-100套，明年可望成長3倍，因機器人毛利率優於平均，有助於未來獲利表現；至於公司展望，成長動能逐漸回溫，下半年將逐季成長，明年表現會比今年更好。

新漢IoT智動化事業群總經理林弘洲分析，目前全球僅有日本安川電機（YASKAWA）與德國庫卡（KUKA）推出7軸機器人，再來則是新漢，因此新漢具有搶先推出與價格優勢，年底正式出貨，明年可望放量。