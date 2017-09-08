合資成立AI實驗室 IBM與MIT砸72億

2017-09-08

主攻醫療、網路安全

〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國電腦巨擘IBM和長期合作夥伴麻省理工學院（MIT）週三宣布，將在10年內投資2.4億美元（約台幣72億元），合作設立MIT-IBM的Watson人工智慧（AI）實驗室；該研究室的研究重心，將放在醫療保健和網路安全領域。

IBM過去在人工智慧領域投注大量資金，MIT在此領域也已研究很長一段時間，全球最早的其中一個AI實驗室，便是在MIT成立。這項計畫將成為到目前為止，延續時間最長的產學人工智慧合作案例，動員倫敦的100多名人工智慧領域專家、學生加入。

IBM研究部門的AI和Q（量子）副主管Dario Gil向財經媒體「CNBC」表示，「人工智慧成為一個研究領域已有好幾十年，現在則成為每個科技公司的核心戰略；今年7月份，Google旗下英國人工智慧公司DeepMind表示，將與加拿大阿爾伯塔大學攜手合作，加強在AI領域的研究。Google母公司Alphabet與微軟也曾宣布要資助加拿大麥基爾大學、蒙特婁大學的研究，但捐款總額低於1千萬美元。

新的Watson AI實驗室人員將在麻省理工學院校園及附近的IBM Watson健康和安全中心工作，這些研究人員將開發新的演算法，尋找硬體升級方案，以及探討人工智慧對社會的影響。

在產業應用方面，研究人員將把重點放在醫療保健和網路安全，醫療保健是IBM打算讓Watson認知運算軟體商業化的領域，在此領域Watson過去已經接受一些審查，Dario Gil指出，人工智慧的研究雖然已取得進展，但仍在起步階段。