世界資訊大會 中信金大秀視訊櫃員機

2017-09-08

〔記者李靚慧／台北報導〕第21屆世界資訊科技大會（World Congress on Information Technology, WCIT 2017）將於週日（10日）起舉行4天，順應FinTech（金融科技）的發展趨勢，WCIT 2017首度納入FinTech展演議題，近年來積極發展數位金融的中國信託金控，已受邀代表台灣金融業展出創新金融服務。

此次中信金控以「Shaping the Future of Banking」為主軸參與WCIT 2017活動，以「生物辨識」、「人工智慧」、「區塊鏈」、「未來分行」及「生活金融」五大數位金融趨勢，展演多項創新金融應用。

「生物辨識」區將展出指靜脈ATM、視覺辨識科技；「人工智慧」區有智能客服機器人小C的示範；「區塊鏈」區介紹三大實驗專案；「未來分行」區展示行動分行概念與數位分行虛擬實境（VR）體驗；「生活金融」區則提供擴增實境（AR）金融示範、無縫創新支付體驗。

中信金指出，當日展場中更將設置正式營運的自助金融服務站，展出中國信託最新的自動化設備，包括VTM視訊櫃員機（遠端視訊申辦金融業務，可開戶並製發金融卡）、搭載指靜脈辨識的ATM（指靜脈服務限中國信託客戶）、零錢存款機（限新台幣存入中國信託存款帳戶），除了展示，更可滿足大會期間參觀民眾與國外貴賓的金融需求。

12歲以上民眾 首日免費

開展首日大會將開放12歲以上民眾免費入場參觀，中信金將在現場推出「體驗集點送好禮」活動，參觀民眾完成體驗、集滿5點可兌換一份贈品。