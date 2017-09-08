再靠攏30元大關 台幣升4.3分

2017-09-08

〔記者盧冠誠／台北報導〕受到人民幣、韓元上攻帶動，昨新台幣匯率盤中一度往30元大關靠攏，終場升值4.3分，以30.062元兌1美元作收，創3個半月新高，合計台北及元太外匯經紀公司總成交量為11.485億美元。

「人民幣更強，創波段新高！」外匯交易員說，雖然韓元對美元單日揚升0.53%，比人民幣0.42%升幅高些，但人民幣一舉升破6.5元對1美元重要關卡，改寫逾16個月新高。

外匯交易員表示，若國際美元疲弱或人民幣、韓元續揚，新台幣仍有機會往升值方向前進，今恐會再度面臨「2」字頭攻防戰。