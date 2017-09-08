歐央低利政策 德銀、高盛警告資產泡沫

2017-09-08

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕高盛集團和德意志銀行執行長週三在德國法蘭克福一場銀行業研討會上，不約而同警告資產泡沫現象。高盛執行長貝蘭克梵（Lloyd Blankfein）表示，最大問題及民眾焦慮在於，各種資產市場已經很長一段時間持續上漲；德意志銀行執行長克萊恩（John Cryan）警告，股市、債市和房市已出現價格泡沫，呼籲歐洲央行（ECB）應終結提供低利「便宜錢」的作法。

克萊恩說，「我們看到資本市場越來越多的領域出現泡沫跡象」，這些泡沫正在損害銀行乃至整個金融體系，這應歸咎於ECB的低利率政策；「即使歐元強勢，歐洲便宜錢的年代也應走向結束」，ECB不應把歐元走強當作增加印鈔、不升息的理由。

克萊恩認為，利率政策是歐洲銀行業低迷的原因之一，「歡迎美國聯準會（Fed）和ECB將逐漸告別寬鬆貨幣政策的決定」。

Fed今年已升息2次，且計劃縮減資產負債表；多數經濟學家也預期，ECB可能很快將透露逐漸退出量化寬鬆（QE）購債計畫的線索，包括縮減現行每月購債600億歐元的規模，以及提高利率、邁向貨幣政策正常化。

貝蘭克梵也表示，「當公司債的殖利率較股利更低，這讓我擔憂」，資本市場環境感覺雖不像17世紀「鬱金香狂熱」泡沫般，但大多數人都是後知後覺，「一旦事情發生，世界80%的人將記得，後來才瞭解到是怎麼一回事」。