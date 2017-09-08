炒高「橘子」股價 疑用股換債

2017-09-08

櫃買中心已調閱交易資料

〔記者張慧雯／台北報導〕遊戲橘子（6180）股價近期被炒作飆漲，據了解，主管機關櫃買中心也沒閒著，9月6日已悄悄赴數家券商調閱交易資料，市場傳出，疑似是中部「虎尾幫」積極介入炒作，不過，有法人表示，早在6月就有人放出「橘子可轉債明年7月到期，股價之前一定會漲」的消息。

橘子股價近來逆勢狂飆，連櫃買中心列為注意股、分盤交易都無法阻擋漲勢，9月5日櫃買中心發出新聞稿特別強調「提醒投資人注意」，9月6日更直接出手到數家券商調閱相關交易資料，連自營部資料也要求交出，彰顯「積極調查」的態度，才讓橘子股價昨日下跌5元、以63元作收。

值得注意的是，有法人分析，此次橘子股價大漲，表面看起來是著眼於年底《天堂M》可能帶來的豐厚營收，但不為人所知的，則是為了明年7月15日將到期的可轉債。

根據橘子9月5日公告顯示，截至9月4日為止，去年7月15日發行的7億元可轉債，目前餘額為5.507億元；也就是說，橘子近1個月來股價大漲逾70%，手中有可轉債的投資人開始轉成現股，贖回金額將近1.5億元。

消息人士分析，所謂「可轉換公司債」，就是投資人持有的公司債在一定價格以上可以「換成該公司股票」，橘子這檔公司債剛開始發行時，持有人必須在41.5元以上才能「轉換」成股票，但過去1年多來橘子股票低迷，投資人當然不能換、也不願意換，直到近來股價大漲，可轉債投資人才紛紛轉換成股票，並獲利了結，而橘子則省下10個月後將支付的1.5億元現金。

根據橘子上個月底的公告，該公司負債比達69%、流動比僅98%、速動比僅90%，顯見該公司短期償債的能力較弱，因此櫃買也將橘子列入財務重點專區中。

據了解，去年樂陞（3662）手中3檔可轉債，也是股價炒高後，投資人紛紛轉換成股票，只是消息膨風太大而幻滅，過去可轉債的奧妙只有業內人士最了解，但爆發樂陞事件後，主管機關已鎖定「發行可轉債且在到期前股價高漲的公司」特別加強查核，除要求公司需將營運資訊、可轉債贖回狀況清楚公告外，也著手調閱交易量大的券商資料。