車廠、半導體設備也缺很大

2017-09-08

〔記者羅倩宜／台北報導〕連國際大廠蘋果都受工具機傳動元件缺貨影響，其他人更不用說了。今年第1季開始，國內機械業大嘆有訂單卻無法接，主要就是螺桿及線軌供不應求；日本大車廠如豐田（Toyota）更因缺料而生產線喊卡。上銀（2049）董事長卓永財稍早在第2季法說向下游客戶道歉，即使已加班趕工，還是很難全部滿足。

國內傳動元件廠包括上銀、全球傳動、銀泰、直得等，今年被下游客戶追著跑，因機械業景氣復甦，整機廠訂單強強滾，對螺桿及線軌的需求大增。不過國內因1例1休，即使供不應求，元件廠也不敢違法超時加班，只能在可能範圍內趕工，目前訂單已滿到明年第1季。

全球前2大線性滑軌廠為日本的THK及NSK，因多年來有下游日本各種工業包括汽車、機械等大廠支持，才達到世界級地位。不過這2大線軌廠未料景氣反轉快速，今年交貨也不斷跳票。例如日本豐田等4大車廠，因線性滑軌缺料，6月份一度停工。

業者透露，台積電（2330）wire bond（銲線）設備由日本廠商供應，也因線軌缺貨，交期延誤。上銀在第2季法說時表示，目前各項傳動元件產品，交貨快則4個月，慢則半年以上。「過去20年，台廠無法打入日本4大車廠，這次全球大缺料成了契機，上銀也供貨給豐田。」

卓永財感嘆，日本人很團結，都用自家元件，但台廠在景氣不好時都用日本貨，到了景氣熱絡拿不到貨時，才說台廠要支持台廠。