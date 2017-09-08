傳動元件全球缺貨 恐影響iPhone 8交期

2017-09-08

〔記者羅倩宜／台北報導〕工具機傳動元件螺桿及線軌全球大缺貨，因普遍用在iPhone8的鑽孔、磨光等專用加工機上，iPhone加工機供應商日本村田製作所（Murata），拿不到日本3大元件廠THK、 NSK及IKO的線軌，上月底就應交貨的機台至今等無人，即將上市的iPhone8，後續交期可能受到影響。

由於美國及中國今年製造業復甦，機械加工設備的3大元件：螺桿、線性滑軌、單軸機器人供不應求，其中缺貨最嚴重的就是線性滑軌（簡稱線軌）。線軌就像鐵軌，機器手臂或夾治具進行上下左右的直線運動時大多採用線軌，依精度要求不同，普遍用在各行業生產線。

iPhone機身的各個零配件，必須先進行切削、鑽孔、磨光等加工程序，這些專用加工機，大多由日本機械大廠村田製作所供應。日本廠商高度愛用國貨，因此加工機內採用的線軌，由日本3大廠THK、NSK及IKO供應。去年全球工具機景氣低迷，但今年突然景氣反轉；一瞬間這些元件廠從訂單門可羅雀，突然爆量大增，導致供貨不及。

法人指出，按照時程，村田製作所早在上月底就該將iPhone加工機台交給蘋果，但因拿不到螺桿、線軌等元件，導致整機設備的預定交期，全數跳票。外傳蘋果緊急向國內傳動元件大廠上銀（2049）調貨，但上銀低調不願證實，僅表示任何產業的長期合作客戶，都會義不容辭配合。除了村田製作所，蘋果也向全球4大機器人家族之一的FANUC固定採購鑽孔機，供iPhone加工使用。

法人認為，iPhone加工設備的交期受影響，應不致衝擊iPhone8上市時程，不過如果iPhone8賣得太好，後續放量太大，很可能蘋果迷必須排隊等候。