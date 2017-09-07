英特爾壟斷案 歐盟法院發回重審

2017-09-07

歐盟反壟斷機關 一大挫敗

〔編譯王惠慧／綜合報導〕歐盟法院週三將英特爾案發回歐盟普通法院，要求重新檢視歐盟反壟斷機關對英特爾的罰款金額，「紐約時報」稱，此決定對高通及Google等其他同被歐盟罰款的企業有利，對歐盟反壟斷機關而言是一大打擊。

近年來，歐盟反壟斷機關頻繁針對大型跨國科技公司開出罰單；2009年歐盟反壟斷機關指控英特爾提供回扣給4家電腦生產商：戴爾、惠普、聯想和NEC，打壓主要競爭對手超微半導體公司（AMD），對英特爾開罰10.6億歐元，為當時最高紀錄。

後續反壟斷機關也指控高通操作價格排擠英國手機晶片製造商Icera；今年6月Google也因濫用市場地位推廣自家購物搜尋，排擠較小購物搜尋網站，遭歐盟開罰24.2億歐元。

歐盟上述行為被外界認為是積極針對美國的科技大廠，因為這些公司皆在全球占據市場主導地位，歐盟則否認此說法；路透稱週三歐盟法院的決定，將使大企業受到鼓舞，歐盟法院認為歐盟普通法院應仔細審視英特爾的訴求，英特爾稱該公司給予廠商的回扣不足以傷害到市場競爭。

歐盟法院聲明中指出，2014年英特爾首度上訴遭駁回，當時歐盟普通法院並未就經濟層面進行妥善分析，針對英特爾是否傷害市場公平競爭，歐盟法院命令普通法院必須檢視所有英特爾提出的論據；路透報導指出，這項判決可能使歐盟反壟斷機構重新檢討高額罰款的強硬作風。