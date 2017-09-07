資金童光環褪色 台股全球曝光度大減

2017-09-07

記者卓怡君／特稿

外資王牌明星分析師對台股向來有呼風喚雨能力，只要一出投資報告，立刻被奉為圭臬，影響股價走勢。但近幾年台股交易量能大幅萎縮，逐漸被邊緣化，金管會更對外資報告祭出緊箍咒，英國巴克萊證券、法國巴黎證券大型外資券商接連撤出台灣，外資金童光環褪色，追蹤台股的外資分析師變少，拖累台股在全球的曝光度也跟著大減。

由於台股屬淺碟型市場，外資在台股擁有一雙翻雲覆雨的手，常有喊水會結凍的巨大影響力，台股總是處於「成也外資，敗也外資」的情境，過去只要外資舉辦投資論壇，絕對可以看得到台灣大咖的企業上台報告，積極向國際機構法人說明公司營運前景，外資出具的報告更被散戶視為至寶，跟著外資腳步買進賣出，有不少外資報告相當辛辣，語不驚人死不休，像是2014年時巴克萊證券對IC設計力旺（3529）發表市價3倍的750元目標價，市場為之譁然，力旺股價狂飆，引發軒然大波，後來巴克萊遭金管會重罰1200萬元，台灣負責人離職。

過去4年，台股頻遭MSCI調降權重，整體市況不佳，成交量能萎縮，和中國股市一比，顯得式微，加上金管會管制外資券商的動作加大，外資券商逐漸淡出台灣市場，重新布局亞洲，多家外資券商更把科技研究部門轉到香港，台灣就此喪失外資亞洲高科技研究中心的地位，不少專門追蹤台灣個股的外資分析師也離開，台股曝光度大減，相當可惜。