環差卡關 第三接收站11月開工很拚

2017-09-07

〔記者黃佩君／台北報導〕今年夏季供電亮紅燈，為發電主力大潭電廠供應天然氣的中油第三接收站能否如期完工引起關注，但環保署環評專案小組六月要求中油對接收站環差案補件，引發不少風波。對此，中油昨表示，本月五日已正式補件；經濟部次長、代中油董事長楊偉甫則說，若十月底審畢、十一月開工，應可順利在二○二四年前完成。

但據悉，目前補件程序尚未完備，年底前完成「很拚」，接收站完工時間也可能延遲，恐難如期完成。

大潭電廠是二○二五年前最大供電機組，十部機組裝置容量達七五四萬瓩，但因藻礁爭議，其工業港環差六月遭要求補件，原訂八月動工的第三接收站因此延宕。

楊偉甫表示，專案小組要求補充工業區藻礁的因應對策，中油已完成並於九月五日送出，若能在十月完成審議，相關施工前發包並行作業即可進行；若能順利於十一月開工，有信心在原訂二○二三年前如期完成。

至於是否有信心通過審議？楊偉甫表示有信心，若有補件要求會再加強，目前共識是環保署儘快提報開會，但審查過程仍將尊重環評機制。

不過，環保署表示，六月的補件要求，包括中油對觀塘「工業區」及工業局對觀塘「工業港」的補件，因後者尚未送到，應會等到兩者到齊後才排審理，加上至少需再開一次環評小組會議才會排環評大會，十月通過應不可能，年底前完成也「很拚」。