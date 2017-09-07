815停電 中油懲處層級不設限

2017-09-07

下週提出名單 「層級不會太低」

〔記者黃佩君／台北報導〕行政院昨提出八一五停電調查報告，但尚未做出懲處。經濟部次長、代中油董事長楊偉甫表示，預計下週提出懲處名單，懲處層級視檢討結果而定，「不會設限，檢討到哪裡就到哪裡」。

八一五停電檢討報告出爐，專案小組確認中油系統設計、操作流程、營運管理等多層防護機制均有待強化，特別是關鍵重大設施的標準作業程序（ＳＯＰ）不足、內部分層負責授權及現場監督等執行面均有待落實。

楊偉甫表示，經濟部將先研擬內部檢討報告，並按程序做人事懲處，中油也將於本週進行檢討，預計下週懲處名單出爐，懲處層級視檢討結果而定，不會設限。據了解，經高層通盤檢討後，目前定調懲處層級不會太低。

楊偉甫也說，檢討報告區分個人疏失、制度面、管理層面問題，將就內容做分析，釐清中油內部主責單位及主管；若設計過程不周延，也要了解當初設計時參與的同仁。不過，楊也強調，雖會懲處部分操作員，但因大部分疏失是管理層面問題，不會僅針對基層究責，且懲處並非目的，重點是後續中油與包商都須做ＳＯＰ規劃與防呆措施。

除了人事懲處，檢討報告也指出，應提升大潭電廠供氣安全性，要求中油考慮將大潭分割成兩個獨立的發電系統。由於大潭電廠未來將增至十台機組，發電達七五四萬瓩，將躍居全國最大電廠，小組要求供氣安全性應以最高規格設置。

報告表示，目前大潭供氣規劃狀況，僅PT2204旁的一條管線即可影響整體供氣，未有分散風險規劃，要求台電及中油記取教訓，考慮將大潭電廠分割成兩個獨立的發電系統，各系統由不同獨立氣源供應，例如中油的不同氣管、或中油氣管與台電的自設氣源；同時開關場也分別由345kV及161kV供電，確保機組不再同時斷氣。