稅改方案 工商界嫌「三高」

2017-09-07

〔記者羅倩宜／台北報導〕工商協進會昨邀請財政部長許虞哲演講，說明稅改方案。工商協進會理監事提出三要求，包括營所稅不宜調高，以免影響企業投資意願；保留盈餘稅率歸零，以免懲罰企業；以及股利所得分離課稅內外資一致，採單一稅率。

籲營所稅勿調高

財政部提出稅改方案，工商協進會理監事昨砲聲連連，義美董事長高志尚指出，目前內資稅率高於外資，「全世界每個國家都是『國民待遇』，也就是國民稅率比外資優惠，台灣卻反其道而行，外資稅率僅廿％，比內資還優惠，所以才有那麼多外資來投資台股。他說，台灣每次出去國際談判，例如亞太經合會（ＡＰＥＣ）會議，各國都在問，為何台灣本國人的投資稅率比外資還高？

工商協進會指出，財政部調降綜所稅最高稅率，其實不算降，只是恢復原本的稅率；但營所稅調高卻立即衝擊企業，財政部應找第三方機構分析「稅改對於刺激景氣和增加投資真的有幫助嗎？」如果國民無感，也不會吸引投資。

工商界舉例，在日本或部分亞洲國家，內外資的稅率有些是相同的，「既然此次稅改，財政部試算結果，內外資差距只有三至四％，為何不乾脆一致？」

另有工商協進會理監事表示，國內財政尚稱健全，歷經馬政府股利扣抵減半等稅改，當時政府稅收已增加六百多億，去年全國稅收更增加一千多億元，顯示沒有調高稅率的急迫性，「此次稅改應還有空間可以調降稅率」。

許虞哲則回應，工商界的心聲，財政部已經聽到，但社會上有各種不同意見，將在近期內收集彙整，最後訂出稅改版本，再送交行政院及國會審議，「立法院當然也會修改版本，背後代表了民意，因此這個案子成為法律之後，一定會跟現在不一樣，但不致於面目全非」。他並表示，目前台灣的稅率跟亞洲各國相比，仍有競爭力，請大家不用擔心。