廢除關稅談不攏 RCEP延後達陣

2017-09-07

〔編譯盧永山／綜合報導〕參與「區域全面經濟夥伴關係協定（ＲＣＥＰ）」 的亞洲十六國，已放棄原定今年達成協議的目標，並將時間推延至二○一八年，主因各國在關稅等項目存在分歧。由於「跨太平洋夥伴協定（ＴＰＰ）」今年能否完成談判也難預料，ＲＣＥＰ的推延使得自由貿易化進程再受打擊。

日本、中國、南韓、印度、澳洲、紐西蘭和東協等十六國九月十日將在馬尼拉舉行ＲＣＥＰ部長級會議，把今年達成協議的目標推延。菲律賓貿工部長羅培茲（Ramon Lopez）週二也向媒體透露，今年難以達成協議。

先前的談判中，中國和印度主張優先保護本國企業，日本和澳洲則呼籲自由貿易。儘管今年七月，十六國已在印度舉行事務級協商，但有關廢除關稅的品項比重等基本議題仍談不攏，有些國家準備廢除九十二％產品的關稅，有些國家只願意廢除七十％。而在需要討論的十五個領域中，目前達成共識的只有衝突較少的中小企業和經濟合作。

為了加速談判，十六國決定先選出更重要的領域進行討論，希望在今年最後幾個月有顯著進展；電子商務部分，十六國考慮禁止各國強迫企業公開軟體原始碼；人口自由流動部分，則將進一步討論放寬入境和停留的限制。

不過，十六國在這些領域也存在分歧。例如，在公開軟體原始碼方面，中國希望管理網路空間，日本和澳洲則希望給予企業更大自由；日本等國呼籲嚴查盜版產品，中國則認為不該強迫各國制定嚴格法規，應以較寬鬆的方式查緝盜版。