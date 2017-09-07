中國金融業障礙 美議員促擴大反制

2017-09-07

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國十六位共和黨聯邦參議員週二致函川普政府，呼籲擴大向中國施壓，要求北京取消外資銀行、證券、保險業在中國經營必須和中企合資、並由中企持有多數股權的規定，此一市場准入障礙使得美國金融業無法在中國市場自由運作。

共和黨是美國目前掌控行政權和立法權多數的執政黨，共和黨十六位連署參議員包括參議院金融委員會主席史考特（Tim Scott）及銀行委員會主席柯瑞柏（Mike Crapo）在內，共同致函給美國商務部長羅斯、財政部長努勤、白宮國家經濟會議主席寇恩和美國貿易代表萊席爾。

聯名致函川普政府 促中取消准入障礙

聯名信指出，華府在「美中全面經濟對話」時尋求中國「及時」承諾，讓美國金融業可持有中國事業百分之百股權，「此類限制有效阻擋美國金融企業擁有和控制投資」，相較於在其他市場，美國金融業者幾乎都能掌控所有權。

聯名信強調，中國政府對其金融市場准入的限制，也傷害到美國其他產業和中國同業的競爭能力，如製造業等，因為無法依賴金融業界提供具有規模、專業意見、涵蓋廣泛業務的服務。

外資在中國的銀行、證券、保險領域經營特定業務，必須符合和中企合資且由中企持有多數合資公司股權的規定，長期以來，使得華爾街大銀行在中國業務遭受挫折，由於從事策略決定和獲利極大化的能力受限，包括摩根士丹利、摩根大通、花旗集團在內。

中國政府雖承諾開放資本市場、逐步放鬆對外資的管制，如去年十二月公布放寬合資事業規定的計畫，但未提供細節、也沒有下文；美國金融服務業希望透過川普的親商計畫及對美中貿易關係的強硬立場，施壓北京遵守在更多領域開放市場准入的承諾。

美國證券業與金融市場協會總裁暨執行長本森（Kenneth Bentsen Jr.）表示，中國設置准入障礙，已讓美國金融機構處於不利競爭地位；解決這些障礙，能讓美國金融業者享有相同於中企在美國經營的權利。