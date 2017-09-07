德保險鉅子安聯 拒中國海航入股

2017-09-07

中投持有海航3%股權

安聯管理高層直接回絕

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕中資收購德國企業再踢鐵板！《南德日報》（Sueddeutsche Zeitung）報導，中國海航集團欲再次撒錢在海外併購，幾週前向德國保險業鉅子安聯集團（Allianz）提出入股提議，以成為關鍵投資人、甚至控有多數股權的大股東，不料遭到安聯管理高層直接回絕。據悉，德國政府對中資欲擴大在德國金融業影響力的企圖保持警戒，成為海航併購不成的關鍵主因之一。

報導指出，海航集團幾週前聯繫總部在德國慕尼黑的安聯集團，表達欲討論成為安聯關鍵股東、甚至收購其大多數控股權，安聯主要決策高層在諮詢海航股東中國主權財富基金中投公司後，拒絕這項收購提議。中投公司持有海航三％股權。

報導表示，海航欲擴張在德國金融業的影響力，讓德國政府保持警戒，尤其海航持續買進德國最大的德意志銀行（Deutsche Bank）股份，今年五月申報文件顯示其持股近十％，已成為德銀最大股東；任何欲收購安聯超過十％股權的投資者，都可能遭德國聯邦金融監管局（BaFin）嚴格審查其財務穩定和信用度。

海航已是德銀最大股東 德國緊盯

海航是中國近年來最熱中海外併購的中企之一，業務範圍從傳統航空、物流延伸到金融服務領域，把資產管理和消費金融作為在國內外發展的動力。海航企圖收購安聯，反映中資在北京鼓勵下掀起進軍全球金融服務業的熱潮。

不過，德國政府為反制中資大肆收購，七月已修訂新規，擴大審查歐盟以外買家對德國重要基礎建設的產業收購，包含提供戰略性產業服務或軟體的企業；歐盟執委會本月稍後也將宣布措施，要求會員國嚴審外資併購歐企交易案，尤其是中企積極投資的敏感產業。

海航集團創辦人兼董事長陳峰被流亡海外的中國富豪郭文貴爆料，背後靠山為中共中紀委書記王岐山。彭博報導，海航去年以來宣布的海外收購逾四○○億美元，包括希爾頓集團約廿五％股權在內，都靠著高槓桿操作來融資，質押十五家上市公司所持逾九成股票、至少二四○億美元，資金鏈斷裂風險升高，已被中國監管機構盯上。

安聯集團為德國具有一二七年歷史的老牌保險業者，官網年報顯示迄去年底的總營收達一二二四億歐元（約四．四兆台幣），營業利益一○八億歐元，管理總資產達近一．九兆歐元，員工數超過十四萬人。