富蘭克林華美推類年金設計基金

2017-09-07

〔記者廖千瑩／台北報導〕隨著勞保年改方案進入審議，改革議題彰顯退休準備的重要性，完善的退休準備除了專注於退休前的操作管理，還要考量到退休後的現金需求，富蘭克林華美投信推出國內首檔專為退休需求設計、提供每月領回機制的類年金設計基金。

國內首檔專為退休需求設計

考量各年齡層財務準備狀況不同，富蘭克林華美退休傘型基金一次推出目標2027組合基金、目標2037組合基金、目標2047組合基金共三檔子基金，預計9月11日展開募集，並提供新台幣、美元雙幣別選擇，均可在達到目標日期後選擇一次領回或啟動十年期每月買回機制，依個人退休後的資金需求給予現金流量，堪稱國內首創設計。

富蘭克林華美退休傘型基金不僅為進化版的目標日期基金，產品設計也考量退休準備所需要件，提供類年金機制、彈性費率、無閉鎖期等三大特色，不但從退休準備角度思考，且一般民眾都能輕鬆參與。

富蘭克林華美目標2037組合基金經理人邱良弼表示，傳統目標日期基金於目標日期抵達後，全數轉入貨幣市場基金或一次買回，富蘭克林華美退休傘型基金為「通過型」目標日期基金，強調整體資產配置的風險變化與調控必須持續涵蓋到退休後，基金到達目標日期時仍維持較低波動風險的投資管理，或可因應未來的風險。

邱良弼指出，本基金同時考量股、債、商品等市場風險，強調資產配置須涵蓋目標日期後10年，以貼近退休後實際需求，也可以依個人退休後的資金需求給予現金流量，為未來退休生活金、子女教育金及特定財務需求者提供不同的長期理財規劃。