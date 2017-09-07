3座榮耀 中信金連7年奪體育推手獎

2017-09-07

〔記者李靚慧／台北報導〕中信金控積極支持體育，力挺選手並結合公益活動，昨日獲頒「體育推手獎」，中國信託金控旗下子公司中國信託銀行、台灣人壽，共計獲得「贊助類─金質獎」及「贊助類─長期贊助獎」等三項獎座。這已是中信金連續第七年獲得「體育推手獎」。

昨日的頒獎典禮，副總統陳建仁親自頒獎，由中信金控行政長高人傑及台灣人壽總經理林欽淼代表受獎，中國信託推動國內運動風氣及體育扎根教育的成績備受肯定。

中信金控行政長高人傑表示，長期以來，中國信託積極贊助各項體育活動，除了培育年輕選手、提供表現舞台、協助提升薪資水準、健全競技環境，更希望能以體育結合公益，帶動社會利他循環的風氣，開創體育新價值。

中國信託積極推動台灣棒運「向下扎根、向上結果」，自2014年冠名贊助職棒中信兄弟隊，鼓勵球員投身公益活動，參與棒球扎根教育，包括參與「中信盃黑豹旗巡迴列車」擔任講師、中國信託慈善基金會舉辦的「愛接棒計畫」移地訓練，透過經驗傳承提升基層選手實力，該行因此獲頒「贊助類─金質獎」、「贊助類─長期贊助獎」兩獎項。

台灣人壽自2015年支持台中運動家成棒隊，培育優秀選手也結合公益，捐贈球具鼓勵少棒選手堅持夢想，並攜手台灣人壽保戶大小朋友，站上紅土球場一起揮棒，獲得「贊助類─金質獎」肯定。

除了深耕國球，中國信託也長期推廣高爾夫運動，培育包括盧曉晴等多位高球女將。該行連續六年舉辦「中國信託女子公開賽」，吸引各國菁英好手來台角逐后座。中信金強調，將持續推動體育公益，期盼為台灣體壇注入源源不絕的生命力。