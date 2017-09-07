10年有成 日立慈善盃獲體育推手獎

2017-09-07

〔記者高嘉和／台北報導〕「日立慈善盃女子高爾夫菁英賽」自2009年起由台灣日立亞太股份有限公司、台灣日立股份有限公司（日立冷氣）攜手舉辦，與台灣女子職業高爾夫協會共同創造國內職業高爾夫選手的培育環境，日立慈善盃更秉持「您捐多少，日立就捐多少」的宗旨將體育與慈善做結合，9月6日於教育部體育署所舉辦「106年度體育推手獎」表揚典禮上，雙雙獲頒「贊助類─長期贊助獎」獎項肯定，更為籌備中的第十屆日立慈善盃開啟了美麗的序幕。

兩大推手 捐助9公益團體

日立慈善盃背後兩大推手，其一為日立製作所在台分公司的台灣日立亞太股份有限公司，在台灣推廣日立創業者堅持的和、誠與開拓者精神的基本價值，藉由日立盃的舉辦創造國內職業高爾夫選手的培育環境，期許能為台灣高爾夫選手塑造具備前瞻性的發展環境，讓他們更能代表台灣在國際舞台繼續發光發熱，為國爭光。

其二為台灣日立股份有限公司（日立冷氣），本著「取之台灣、用之台灣」的企業精神，以幫助社會所需者和創造國內職業高爾夫選手培育環境為目標，每年都將賽事所得全數捐助九大公益團體，盼能拋磚引玉喚起社會大眾共鳴，為台灣這塊土地播撒下希望種子，帶來美好幸福溫度。

培訓本土高球 廣邀全球好手

日立慈善盃舉辦至今，獎金與賽事規模都不斷升級，每年皆有超過百位世界各地的國際好手前來角逐后冠，不僅是全球女子高球賽的首場賽事，更已成為台灣女子高爾夫球界的指標賽事之一；第十屆日立慈善盃將於2018年1月12日至14日在東方高爾夫球場舉行，主辦單位也將進行10週年的回顧與慶祝活動，邀請日立慈善盃的粉絲及台灣高爾夫球迷共襄盛舉。