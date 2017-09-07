帝寶成交價大翻身 每坪290萬

2017-09-07

〔記者徐義平／台北報導〕短短2個月，「帝寶」價格大翻身，C棟21樓最新成交價每坪突破290萬元，僅次於「河南王」締造的每坪298.2萬元，更較今年4月13樓法拍的每坪188萬元，落差超過百萬元。

原屋主是名媛陸勝文，2月曾委託台灣金服多次公開標售，當時底價7.5億元，坪數約262坪，另有4個車位、約54坪，拆算每坪標售底價約280萬元；但歷經兩次流標，最後決定出租。

不料，根據內政部實價網，今年5月，陸勝文持有戶別以總價7億7588萬元成交，拆算每坪突破290萬元，僅次於「河南王」王任生每坪298.2萬元的成交單價，更一掃13樓法拍戶三拍才以每坪188萬元拍定的陰霾。

對此，寬頻房訊表示，法拍戶屬於特殊物件，通常因為債務問題才會進入法拍程序，因此，法拍投資客多半以撿便宜的心態出價，拍定價格通常會低於正常行情，所有法拍戶只能算個案資訊，不能代表市場行情。

陸勝文畢業於台大哲學系，赴美遊學、工作而結識丈夫曹小帆，曹是中國出生的美籍商人，因在矽谷和友人創業致富，身價一度高達近千億台幣。陸以高調名媛出名，曾開放媒體進入「帝寶」拍攝她的名牌收藏。

據悉，接手的買家是鄭姓自然人，從事砂石運輸，兩個女兒也是名媛圈小有名氣的人物， 兩姊妹均是設計師，姊姊從事珠寶設計、妹妹從事服裝設計，除了自創品牌，更曾幫某政二代妻子設計婚紗。

中間棟高樓層稀有物件

房產業者指出，該戶屬中間棟高樓層，是帝寶條件較佳的戶別，由成交狀況來看，稀有型的指標豪宅仍受青睞，維持不錯的保值性。

瑞普萊坊市場研究部副總監黃舒衛表示，豪宅市場在去年下半年開始回穩，只要價格合理，好物件難再跌。他指出，歷來帝寶成交紀錄，以2013年7月的每坪298萬元最高，甫成交的C棟21樓為第二高，但總價7.7588億稱冠，超越2015年德翔船務購置F棟14樓6.3億元的紀錄。