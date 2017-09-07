宸鴻發行6000萬股GDR 71.27億入袋

2017-09-07

〔記者陳梅英／台北報導〕觸控面板廠TPK-KY宸鴻（3673）於5日深夜完成6000萬股GDR海外存託憑證定價，每股發行價格3.95美元（約118.7台幣），以5日的收盤價計算，折價幅度5.04%，並獲得3倍的超額認購，總募集金額2.37億美元（約71.27億台幣）。

TPK表示，該資金將用於購料、充實營運資金、改善財務結構之用，對原股東股權最大稀釋比率為13.28%，今年47億元的資本支出計畫不變。

因應產業發展趨勢，TPK過去2年積極進行組織改造，處分閒置、過時資產，並調整事業群、收斂產品線，改善營運成本、增加效率，初步已見到成效，今年第2季TPK每股稅後盈餘0.95元，連續第4季獲利。

TPK與GIS-KY業成（6456）同為蘋果觸控面板供應鏈，在iPhone新機啟動拉貨潮下，2觸控面板廠進入第3季營收都有明顯成長，其中，TPK的8月營收重返百億元大關，為102.51億元，法人推估TPK第3季營收可望較第2季有25~30%成長，將持續獲利。

業成Q3營收估增逾5成

業成7月營收勁揚至129.35億元，昨日發佈8月份營收進一步成長至141.1億元，2個月營收合計已達270.45億元，已經超過第2季營收233.8億元，以此預估GIS第3季營收季增長的幅度將超過5成。