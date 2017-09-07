石化原料喊漲 加工絲報價盤堅向上

2017-09-07

〔記者陳柔蓁／台北報導〕美國重工業區德州南部受風災、水災重創，墨西哥灣沿岸特殊化工廠暫時關閉，石化原料供應量減、價格喊漲，由於整體經濟景氣復甦，加工絲廠能順勢將漲幅轉嫁給客戶，市場預估加工絲廠的下半年營收表現可期。

乙烯為乙二醇（EG）的原料、與純對苯二甲酸（PTA）合成後可以做成聚酯絲（Polyester），在原料調漲的情況下，聚酯絲遠東新（1402）、新纖（1409）、力麗（1444）、宏益（1452）、宜進（1457）將轉嫁成本，目前已對客戶調漲9月報價；至於尼龍絲的原料己內醯胺（CPL）則沒有漲價跡象，但可能因聚酯絲漲價，尼龍絲價格下跌的機率降低，令力鵬（1447）與集盛（1455）尼龍絲報價盤堅。

EG本來就因為油價上漲而處緩漲階段，現在供貨緊縮令EG漲勢更為強勁。聚酯廠紗線廠除遠東新有「亞東石化」可掌握上游原料，因此不受成本增加影響、還享有較大的利潤空間外，其餘紗線廠多向中美和、南亞（1303）、中纖（1718）、中石化（1314）等進貨。

力麗與宏益指出，成本增加可以轉嫁到下游客戶，將導致大宗貨加工絲每公斤上漲1元新台幣，至於其他如車用塑料、原抽色紗等利基型產品則能享有超額利潤。由於原料、匯率等不確定因素多，公司現在經營趨向保守，原料會備1個半月的量、訂單能見度也是1個半月，機台則是稼動率滿載。遠東新與新纖表示，成衣部分正在洽談明年春夏訂單，價格很不錯，已經出掉的秋冬用紗線量則是明顯增加。