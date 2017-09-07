台化︰不正常大漲非好事

2017-09-07

〔記者張慧雯／台北報導〕塑化報價漲漲漲！繼乙烯8月每噸大漲125美元，來到每噸1280美元後，9月報價緊接著大漲的則是SM（苯乙烯）、EG（乙二醇），週漲幅高達9.03%、3.23%，平均價格每噸分別為1377美元、927美元，南亞（1303）、台化（1326）均認為，SM、EG價格到第4季仍有撐，不過，台化副董事長洪福源特別強調，「報價漲到一個程度不是好事」，如果下游無法吸收，有些廠商會乾脆不做了。

洪福源解釋，SM一下子每噸上漲200美元，這不是好現象，他認為，SM受制於心理因素，價格仍會繼續向上，但漲得這麼快，下游能否吸收？洪福源說，以目前來看ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯）因下游可以吸收，每噸報價衝破1900美元，由於庫存低，朝每噸2000美元方向前進，但他估計PS（聚苯乙烯）的價格應該會慢慢下滑，由於PS成本大增、每噸要賣到1500美元才有獲利，但有些下游可能因為高價無法轉嫁、乾脆就不做，洪福源認為，「哈維影響有，但不該影響這麼多，報價不正常大漲，不是好事。」

而南亞董事長吳嘉昭則說，8月1日EG的價格每噸才891美元，但9月則跳到每噸960美元，他認為，由於中國聚脂廠的開工率持續增加，且已經連續3個月開工率達88%，市場需求旺盛，且印度新的EG廠因投料不順，9月底才能開動，再加上美國EG廠受颶風影響，無法輸出至中國，預料價格有撐。

吳嘉昭也強調，此次颶風影響，南亞美國EG廠是最早恢復生產的，9月3日停車到9月7日投產，只有營業中斷的毛利損失，但其他大廠短期內運輸困境不容解決，所以復工時間都尚未確定。