台塑四寶8月營收躍升

2017-09-07

〔記者張慧雯／台北報導〕哈維颶風橫掃德州造成煉油廠、石化業停工，不過，塑化報價也因此水漲船高，台塑4寶8月營收全面上揚，其中，台塑（1301）、台塑化（6505）受惠最大，營收月增率逾1成；由於美國第4季PVC報價每噸大漲100美元，為此台塑10月亞洲PVC價格，已宣布停止報價，市場估計下週公告新價格，每噸至少調漲50美元。

台塑台塑化營收增逾1成

台塑公告8月營收為189億元、月增率為11.39%。台塑表示，7月底颱風來襲、中南部櫃場關閉，PVC、液鹼、PE、PP、AN、AE部分訂單延至8月交運，且下游客戶預期9月價格上漲而增補庫存，使得8月各產品銷售量比7月增加，且亞洲第3季有11家輕裂廠歲修，乙烯、丙烯供應減少，8月合約價分別比7月上漲15.9%、4.6%，加上中國石化產品供應減少，8月各產品價格比7月上漲。

同樣地，台塑化8月營收也高達534.21億元，月增率達11.5%。台塑化表示，8月廠房檢修完成，原油平均日煉製量達53.5萬桶，比7月的40.4萬桶高出許多，再加上8月油品平均售價每桶比7月上揚3.7美元；此外，受輕油價格走揚及市場對石化原料需求暢旺的帶動下，8月烯烴產品平均售價每噸較7月高60美元，其中漲幅最高的就是乙烯，每噸上漲125美元，而丙烯每噸也上漲37美元、丁二烯每噸上漲145美元，推升台塑化8月營收大增。

針對美國哈維颶風影響德州石化供應鏈，台塑董事長林健男表示，除部分烯烴產能尚未恢復外，其餘產品已陸續復工；南亞（1303）董事長吳嘉昭則說，8月24日採取預防停工，風災後已陸續復工，乙二醇（EG）則因乙烯供應量不足，平均開工率仍低，未來隨著原料供應量拉升，逐漸提高開工率。

台塑4寶大都表示，看好第3季會比第2季好，而第4季又會比第3季好。此外，台塑4寶第3季多有股息入帳，台塑預估高達50億元、南亞有25億元、台化45億元、台塑化也有15億元，4寶合計股息高達135億元。

法人表示，近期美國石化原料供給因颶風攪局大幅減少，且今年下半年隨中國多數石化產品庫存偏低，需求回補下，油價仍有走揚機會；因此法人建議，由於美國颶風重創苯產能，投資首選為中碳（1723）、國喬（1312）、台化（1326）。