虛實整合降成本 逼退兩大日商

2017-09-06

〔記者羅倩宜／台北報導〕網路交易在今天稀鬆平常，但20年前還沒有譜。大成鋼1998年便自行開發B2B線上交易系統，搭配實體發貨通路，達到規模經濟。「虛實整合」大幅降低成本，過去12年，每噸鋼品的銷售費用從366美元降至195美元，逼得在美國經營半世紀的住友及兼松兩大日本商社退出市場。

大成鋼副總張地金指出，做通路的優勢很多，一是遇到反傾銷時衝擊較小，二是景氣低迷時客戶依賴度更高。他說，全美進口的不鏽鋼管，10支有7支是大成鋼在賣；鋼管的品質差異不大，為何大成鋼拿下高市占率。首先是過去幾十年美國製造業流失，為了保護僅有的本土產能，經常祭出反傾銷。「各國鋼廠遇到反傾銷就投降，銷售立刻受影響。」大成鋼因自有通路，有庫存可因應，且貨源遍佈歐洲、台灣、亞洲各國，能夠調度不同產地的鋼品，規避反傾銷。

另外就是通路與景氣連動程度較小。大成鋼主要供應售後及維修市場，不論是汽車或其他產業，美國法令規定嚴格，時間到了就要汰換。「美國景氣大起大落，但過去20年大成鋼月平均銷量只增不減。」

「我們就像鋼鐵業的 7-11，颱風來時蔬果漲價，但通路店的大部分產品不受影響。」總經理謝榮坤說，集團旗下的大國鋼（8415），也複製母公司虛實整合模式，專營各式扣件，成立10年，毛利達36%，遠優於大成鋼上季的16%。

大國鋼在全美有6000個經銷商，每個經銷商服務300個工廠，就是200萬個工廠，扣件補貨的整套流程很成熟。大國鋼自行研發的工業自動販賣機搭配手機App及後台庫存管理，將在今年底推出原型。