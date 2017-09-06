大成鋼轉型通路商 制霸美國市場

2017-09-06

客戶拿貨一律上網電子下單

〔記者羅倩宜／台北報導〕大成鋼（2027）為國內不鏽鋼廠，轉型為美國通路商。客戶要跟大成鋼拿貨，一律上網電子下單，有別於傳統產業重人情味，打電話或親自拜訪客戶談生意的模式。大成鋼這個模式成功在幅員遼闊的美國市場打下江山，成為全美第一的不鏽鋼通路商。

方便客戶且價格有競爭力

全美國有幾千名客戶，每天透過大成鋼自行開發的B2B網路交易系統上網採購，不能議價。在傳產眼中看起來沒有人情味的作法，為何客戶跑不掉？總經理謝榮坤說，「不鏽鋼和螺帽屬大宗物資，這麼傳統的東西，不給殺價還要上網買，客戶肯買單，第一是價格有競爭力，第二是方便性。」

大成鋼在全美有8個發貨倉庫，客戶上網訂購，24小時就能送達手中；且產品品項從不鏽鋼捲板、鋁捲板到螺絲螺帽高達1.1萬種，若非透過B2B網路交易系統，很難管理。

大成鋼從30年前的一人貿易商，再轉型成為美國最大不鏽鋼通路商。不過謝榮坤仍戰戰兢兢，「通路商必須達到經濟規模，就像7-11要開到一定家數才有賺頭。」他認為，20年前切入通路，直到今年併購Empire後，大成鋼才達到經濟規模，效益剛要展現。

大成鋼今年上半年營收290.42億元，EPS為0.72元，已超越去年全年的0.61元。因併購發酵，今年營收規模可望擴大至600億。但身為通路商必須備妥庫存，在景氣不好時容易損失慘重，例如2009年因鋼價重挫，大成鋼曾一季認列逾30億的庫存損失。財務經理翁建仲表示，從過去學到的教訓，在原料避險上下更大功夫，例如近期鎳價上揚，避險部位就提高，鋁價走低時就減碼部位。