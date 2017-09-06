大宇資殷鑑 投顧叫進 散戶慎入

2017-09-06

記者張慧雯／特稿

遊戲橘子（6180）近兩週大漲的走勢，看在不少法人與遊戲同業的眼中，幾乎就是今年5月大宇資（6111）的翻版，遊戲上檔前，開始有報告先流傳，預測遊戲上檔後可能帶來的獲利，緊接著換投顧老師叫進，且越是分盤交易、股價漲得越兇，不合理的分析推測與小道消息越來越多，最後泡沫幻滅、套牢一缸散戶投資人！

大宇資今年5月上檔新遊戲《仙劍奇俠傳—幻璃鏡》前，市場有一份「沒有署名的法人報告」，最關鍵的部分是「預估大宇資第2季每股稅後盈餘（EPS）可達2.64元，第3季在暑期旺季及各地區陸續上線挹注下EPS預估4.08元，2017全年營收預估12.1億元，年增率達72.6%、EPS達10.61元，可創歷史新高。」

回頭來印證當時這份報告，大宇資第2季EPS僅有0.64元，上半年EPS加總不過1.34元，與這份地下報告天差地遠，大宇資董事長凃俊光當時聽到這份不知名報告預測今年要賺一個股本，也嚇到不可置信。

同樣的，關於橘子的投顧報告出爐後，市場傳言越來越多，除預估營收數字外，最後甚至連「《天堂M》開發商NCSOFT將參與遊戲橘子今年度私募案」的消息都出爐，明年EPS更喊到6-8元。

簡言之，現在遊戲橘子與大宇資之前的炒作方式幾乎雷同，看看大宇資今年6月8日來到最高價264.5元後，昨日收盤只剩84元，短短3個月跌幅可觀，買一張至今沒賣最多虧了18萬元，回頭看看遊戲橘子，投資人可要提高警覺！