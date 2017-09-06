橘子股價異常 櫃買警示投資人

2017-09-06

〔記者陳柔蓁／台北報導〕近期橘子（6180）股價異常飆漲，櫃買昨天表示，調查其財務與業務面，發現橘子的股價表現超越基本面表現。櫃買提醒，橘子股票昨日本益比為負值、股價淨值比4.67；該公司最近一期財務報告顯示流動比率小於一且負債比率大於60%，已被列入「公開資訊觀測站」財務重點專區，警示投資人。

櫃買指出，對於該公司今年及明年營收金額、未來每月營收及每股獲利數字的預測，該公司多次於「公開資訊觀測站」澄清，請投資人參閱公告資訊，以確保權益。