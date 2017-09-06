投顧吹捧《天堂M》 橘子本業虧 股價飆

2017-09-06

〔記者張慧雯／台北報導〕近期國內兩家投顧業者合力吹捧遊戲橘子股票，其中8月31日一家投顧給予「遊戲橘子（6180）」「買進」評等，目標價60元；9月4日另一家投顧報告認為遊戲橘子代理的《天堂M》將創台灣手遊營收新高峰，橘子股價從8月22日收盤價35.8元一路狂漲，昨日跳空漲停到終場，短短不到兩個星期，股價漲幅超過86%，引人側目。

橘子7月持續虧損

根據橘子公告，今年上半年度稅後淨利0.8億元，主要還是靠業外認列處分中和總部舊址收益1.48億元才由虧轉盈，上半年每股稅後盈餘（EPS）0.51元，7月單月營收6.44億元、稅後仍持續虧損0.23億元、EPS為-0.14元。

股價兩週內漲逾86％

由於《天堂M》於今年6月下旬在韓國上市後，持續刷新韓國市場紀錄，包括預先登錄玩家數高達550萬、拿下雙平台扣點（付費）冠軍，迄今累計1000萬用戶，樹立經典IP在手遊領域的典範。

法人表示，橘子本業仍呈現虧損狀態，唯一的「爆點」就是取得《天堂M》的代理權，但最快年底在台上市的《天堂M》在台灣的銷售狀況能否如韓國一般熱賣，仍值得觀察。

由於《天堂M》都還沒確定上檔日期，就有報告開始炒作，「2017年7月《天堂M》在南韓營收為1.5億美元，在此基礎下推估《天堂M》將貢獻NCSOFT（韓國遊戲商）2018年營收達新台幣約350-400億元。就以前的遊戲《天堂2：革命》為例，南韓與台灣的玩家約 1：0.2 計算，預估《天堂M》將貢獻遊戲橘子2018年營收達75億元，獲利7.5億元，EPS達4元。」

遊戲業者分析，「不能用遊戲上檔的第一個月表現當作全年表現」，通常遊戲上檔第1個月就是高峰，用表現最好的第一個月估算全年營收其實已誇大；此外，遊戲橘子得負擔行銷費用（至少1-2億元），更要支付代理遊戲的權利金（S級手遊大作約100-300萬美元不等），這些都是橘子的成本。