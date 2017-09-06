接棒葉世文收賄 營建署前主秘洪嘉宏收押

2017-09-06

遠雄眷改案 行賄新事證

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦遠雄弊案，根據遠雄的內帳及金流，比對關鍵證詞後，另找到遠雄董事長趙藤雄涉行賄營建署前主秘洪嘉宏上千萬元，以取得新竹、台中、台南等眷改標案的新事證，昨再傳洪嘉宏、擔任白手套的不動產業者黃慶銘另提訊趙隔離訊問；訊後以涉貪污重罪，有勾串及逃亡之虞等理由，將洪、黃聲押禁見，晚間近零時，北院裁定兩人羈押禁見。

北檢將先前查扣的六十九箱遠雄內帳，放在特偵組舊址的北檢第五辦公室，經具財經背景的檢察事務官逐一核對現金收入傳票、現金支出傳票、轉帳傳票等原始會計憑證，才找出趙藤雄在新北市多筆土地工程案涉弊事證，比對關鍵證詞後，又發現趙藤雄涉行賄洪嘉宏的事證；洪等三人昨應訊時均否認涉弊。

檢方偵辦遠雄所涉弊案可分四部分，一是掏空遠雄人壽資產案，二是包括海山煤礦開發案在內等多件新北市土地工程弊案，三是大巨蛋案，最後則是前年十月發動搜索的遠雄眷改案。

檢方偵辦葉世文向遠雄索賄案期間，另發現遠雄前副總魏春雄的筆記曾標註，二○一四年一月有一百萬元支出要給「黃顧問」，且趙藤雄的私帳於同年一月時也有百萬元支出，之後趙藤雄陸續再支出一千萬元；此時，洪嘉宏的帳戶資金也出現異常，檢廉因而懷疑洪嘉宏涉透過白手套黃慶銘，收取趙藤雄提供的一一○○萬元賄款。

檢方查出，洪嘉宏在營建署城鄉發展分署長任內，涉利用該分署受國防部總政治作戰局委託辦理多項「國軍老舊眷村改建土地核屬大面積（五百坪以上）依法標售處分」案之機會，收受投標廠商遠雄的賄賂，使遠雄得以取得上開多項標案。

二○一三年六月一日，葉世文閃電退休後，因訊息掌握不力，遠雄另透過魏春雄找上洪嘉宏，涉嫌自二○一三年十一月至二○一四年五月間，陸續透過白手套行賄洪嘉宏上千萬元，並在得標後拒絕支付賄款給葉世文。

前年十月北檢對此發動搜索及約談，當時趙藤雄訊後一千萬元交保、魏春雄五百萬元交保、黃慶銘三百萬元交保、洪嘉宏二百萬元交保。前年十二月，趙藤雄因行賄葉世文被高院判二年徒刑，緩刑五年定讞。