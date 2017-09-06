超強地上權宅／京站租金單價逾3千元 直逼101

2017-09-06

〔記者徐義平／台北報導〕面對持有稅大幅調高，北市地上權住宅案可說是哀鴻遍野，甚至有招商案流標五次。但地租已調漲兩次的「京站」（見圖，資料照），在五鐵共構交通便利、商住混合使用及市價八年上漲三成等因素下，租金收益率高達四到六％，近年來更出現租金單價超過三千元，幾乎直逼台北一○一水準；但業者分析，會出現天價租金不排除有日租套房的可能。

根據實價網揭露「京站」歷年租金資訊，累積租金揭露資訊約五三○餘筆，有三筆每坪租金單價超過三千元，租金單價最高紀錄是去年七月所揭露，為高樓層十五樓的套房，坪數約十四．二八坪，月租金五萬元，拆算每坪租金單價約三五○一元，已相當於北市地標「台北一○一大樓」的中低樓層租金水平。

該社區最貴的月租金紀錄是十萬元，在二○一三年五月揭露，同屬高樓層的十四樓，坪數約三十九．七坪，每坪租金單價約二五一九元，登錄為兩房兩廳兩衛格局。

在「京站」經營商旅與商務中心的大師房屋董事長陳建慶表示，該社區算是條件得天獨厚的「使用權」住宅案，有五鐵共構的交通優勢，加上為使用權住宅，房價僅約周邊行情的六折，推升租金收益率是北市一般住宅、甚至是豪宅的翻倍起跳。

他推估，該社區平均租金收益率四到六％，每坪租金行情集中在兩千到兩千五百元，空置率相當低；租金較高的那幾筆實價，推測多數是日本派駐台灣高階主管承租。但有業者直言，京站有不少人做日租套房，才會出現接近一○一的租金行情。

陳建慶補充，該社區預售時每坪三十二到三十六萬元，目前每坪行情上漲到四十五至五十萬元，八年漲幅三到四成，且空置率低，租金收益率穩定是投資考量重點。

第一太平戴維斯研究部協理丁玟甄指出，「京站」買家多半是看中長期租金收益率，但面對公告地價連續調高，也會逐步減損租金收益率。