炒房三黃一劉 有人變身黨代表

2017-09-06

〔記者徐義平／台北報導〕在房市多頭時期名噪一時的四大投資客「三黃一劉」，除「勇哥」黃勇義深陷炒房官司泥淖外，黃文雄不僅當起國民黨大安區黨代表，近年還與東森房屋董事長王應傑等合資成立東森建設；「帥過頭」黃家進依然大張旗鼓糾集投資同好操作汐止「林肯大郡」及苗栗大埔重劃區，引起不小爭議；至於劉媽媽劉月釵則交棒第二代兒子俞昌哲，不時現蹤全台主要商圈店面買賣。

黃文雄除當上國民黨大安區黨代表外，對於食衣住行等各行業都有投資，包括投資亞洲前幾大的雞隻電宰廠凱馨實業，近年還與王應傑、寬頻房訊總經理游世一、房仲店東賴建程合作投資東森建設，擔任北市不動產聯盟協會理事長。有趣的是，以房市投資客闖出名號的黃文雄，其投資的建商竟是強調不碰投資客，只鎖定自住民眾需求。

劉媽媽與兒子俞昌哲的房產投資則是進行「汰弱留強」策略。去年六月以五．二一億元出脫北市捷運民權西路站附近店面，推估獲利數億元；去年十月還將位於逢甲夜市文華路上一間超過五十年的透天店面，疑以「左手換右手」方式，以一．八五億元成交，因建物坪數僅八．九九坪，每建坪單價創下二○五七萬餘元的實價天價紀錄。

「帥過頭」黃家進外傳其對於房市投資手筆不若前三大咖，近幾年與投資同好分別操作汐止「林肯大郡」以及苗栗大埔重劃區，還是引起不小爭議。