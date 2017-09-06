勇哥不炒房了 改行賣輪胎

2017-09-06

2011年底被羈押 隔年交保

2013年擔任華豐橡膠總經理

〔記者徐義平、高嘉和／台北報導〕五十四歲黃勇義被視為房市「三黃一劉（黃勇義、黃文雄、黃家進、劉媽媽劉月釵）」四大投資客之首；二○一一年底被檢調大舉搜索、偵訊、羈押，隔年一月交保獲釋後不炒房，反而入股上市的華豐橡膠成大股東，還當上總經理，改行賣起輪胎。

外界稱為「勇哥」的黃勇義，涉及運用五十一名人頭、投資高達一九一九戶台北市區不動產，成為政府打擊炒房的指標性人物。「勇哥」被關進台北看守所時，同收容房裡有位「室友」，是股市名人「大業張」張滔，張當時是華豐橡膠聘請的顧問，「勇哥」被關押四十三天裡，兩人是朝夕相處。

交保後的「勇哥」就在原炒房大本營的北市士林區葫蘆街辦公室，成立東華企業，以太太郭枝芬為負責人，參與華豐私募案，一度躍居第二大股東；二○一三年華豐董監改選後，「勇哥」夫妻不僅雙雙進入董事會，「勇哥」還擔任起華豐總經理，投資賣起輪胎來。

淡出房市 剩北市店面收租

對入股華豐，「勇哥」公開表示與張滔無關，主因是台南同鄉蘇明芬（華豐董事長）的邀請；他還舉家搬到彰化，強調已逐漸淡出房市，僅剩北市幾家店面收租。

華豐是老字號的自行車、機車等輪胎製造廠。根據股權結構，最大股東是日資的住友橡膠株式會社、持股約一成，其次就是勇哥家族的東華企業、持股約六％。

儘管已淡出房市，「勇哥」當初炒房的事蹟仍是房產界的「傳奇」。據指出，為了方便看屋，「勇哥」的招牌特色就是牛仔褲配摩托車，他在金融海嘯後至少握有三百至五百個物件，更曾在一天內買下十五間房屋，只要看中了標的，絕不手軟。

據指出，「勇哥」屬於短炒型，炒房班底包括水泥工、裝潢工，並透過房仲獵屋，最快看屋十分鐘就決定價錢簽約，再向銀行申辦高額貸款，簡單裝潢後就伺機脫手，平均獲利約二至三成。