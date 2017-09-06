815停電究責 中油沒SOP 巨路有疏失

2017-09-06

〔記者黃佩君／台北報導〕行政院長林全請辭、新閣揆賴清德將上任，「八一五停電事故行政調查專案小組」昨舉行總結會議，預計今提出報告。根據報告初稿內容，對中油及外包商巨路各打一大板，指出中油更換電源供應器未訂有工作指導書（即ＳＯＰ），巨路在更新計量站電源供應器時，採用臨時搭接線施作電源，造成相當大風險。

調查報告今出爐

報告指出，中油更換電源供應器未訂有工作指導書，於事故後的八月二十二日才擬訂相關規定，顯然尚無明確ＳＯＰ，也未要求廠商將維修計畫送審核定；且本次事故現場更換電源供應器時也無任何ＳＯＰ，僅由委外廠商員工依過去經驗執行，顯見中油在制度建立及管理上有疏失責任。

報告還點出，本次引發事故的維修內容為不同類型電源供應器及設置臨時電源線，應啟動變更管理程序、進行風險分析等，也應書面申請送單位主管核准，顯見中油有其責任；中油也未依供氣合約及聯繫通報機制通知台電、施工過程未落實核准施工權責及未善盡監督之責。

台電、中油聯繫 應檢討改善

至於台電責任方面。報告指出，目前已有「台電、中油天然氣供需聯繫機制及預警制度」，大潭隔離站或計量站檢修可能影響供氣時，需事先知會大潭電廠，並於操作前再告知，但本次卻無，台電應加強聯繫；台電也應檢討低頻卸載及無預警分區停電妥適性，應朝可預警方向進行計畫性停電。

報告也釐清相當多巨路疏失部分。主要是巨路在更新計量站電源供應器時，採用臨時搭接線施作電源，造成相當大風險；巨路未以外接ＵＰＳ提供施工所需電力，卻由第二控制器主電源供應器引接電源，導致火線接地即會產生短路故障；還有臨時搭接線因長度不足另作接續，接續處蕊線有誤觸機殼的風險；搭接線也僅以蕊線固鎖，於固鎖及拆線過程中均易誤觸機殼。

巨路疏失最明確之處，在於施工過程到拆線前，人員誤以為第一控制器主電源正在供電，但事實上僅由第二控制器主電源供電；巨路也強調，維修時均無任何錯誤動作，事故可能肇因於大潭計量站鄰近海邊易有鹽害等，導致系統故障。

對於中油、巨路間的責任歸屬。報告建議，中油應與巨路循合約爭議處理程序辦理，必要時共同委請第三公正機構進行釐清，以平息爭議。